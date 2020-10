Zwei Unfälle ereignen sich in Wolfenbüttel fast zeitgleich

Bei einem der Unfälle in Wolfenbüttel am Dienstag fuhr eine Frau gegen einen Baum.

Wolfenbüttel. Am Dienstag ereigneten sich in Wolfenbüttel wenige Minuten hintereinander zwei Unfälle. Ein Baum wurde bei einem der Unfälle gefällt.

Eine junge Frau hat am Dienstag gegen 15.15 Uhr auf der Langen Straße in Höhe des Badezentrums Okeraue in Wolfenbüttel die Kontrolle über ihr Auto verloren, kam nach rechts von der Straße ab und fällte so einen Baum, so die Polizei. Die Frau wurde mit leichten Verletzungen in das Klinikum transportiert. Die Feuerwehr beseitigte den Baum, das Auto wurde abgeschleppt.

Kurz danach fuhr ein LKW auf ein Auto auf

Wenige Minuten später kam es zu einem Unfall vor dem Rewe an der Halberstädter Straße in Wolfenbüttel-Linden. Eine Frau wollte laut Feuerwehr auf den Parkplatz abbiegen und musste den Verkehr abwarten, ein LKW fuhr auf das Auto auf. Betriebsmittel sickerte auf die Fahrbahn. Die Unfallstelle wurde abgesichert und die Fahrbahn gereinigt. Die Frau wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.

red