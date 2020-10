Schüler konstruieren in Wolfenbüttel Drohnen aus Bausteinen

Wie baut man eine Drohne aus Bausteinen? Wie bekommt man sie zum Fliegen? Und wie kann dabei der 3D-Druck helfen? Das konnten Schüler in diesem Jahr beim Online-Ferienworkshop „Out of the Box“ der Ostfalia-Hochschule herausfinden. Veranstaltet wurde der Workshop vom Zentrum für additive Fertigung (ZaF) in Kooperation mit der Stiftung Niedersachsen-Metall, heißt es in einer Mitteilung. Beim gemeinsamen Flugtag in der Ostfalia hätten fünf der Teilnehmer ihre Drohnen fliegen lassen und gezeigt, wie geschickt sie damit sind.

Die Vorbereitungen dazu seien während der Sommerferien daheim und digital gelaufen. Alle Schüler hätten eine Box mit Komponenten einer ferngesteuerten Mini-Drohne zugesendet bekommen und Anleitungen, um diese im ersten Schritt zusammenbauen und testen zu können.

Einführung ins Konstruieren von Software

In einem Online-Workshop erhielten die Teilnehmer zusätzlich eine Einführung in das Konstruieren mittels der CAD-Software „Onshape“ und erstellten einen individuellen Tragrahmen für ihre Mini-Drohne, welcher dann im 3D-Druck Verfahren in der Ostfalia produziert wurde, heißt es weiter.

Nach dem Drohnen-Flug in der Turnhalle der Ostfalia hätten die Schüler eine Führung durch das ZaF bekommen. Dabei hätten sie auch sehen können, wo die Tragrahmen ihrer Drohnen gefertigt wurden und wie ein 3D-Druck abläuft. Ulrich Rode von der Stiftung Niedersachsen-Metall sehe in dem Ferienworkshop eine große Chance: „Durch praxisnahe Angebote werden die jungen Menschen an technische Inhalte herangeführt. Sie lernen, dass es nicht nur Spaß macht, Technik zu nutzen, sondern sich auch selbst damit auseinanderzusetzen: Dinge zu hinterfragen, zu konstruieren und zu bauen“, wird er zitiert.

Nachwuchs soll in Mint-Fächern gefördert werden

Ziel der Stiftung Niedersachsen-Metall sei es, Nachwuchs in den MINT-Fächern zu fördern, also in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik.

red