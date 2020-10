„Das Verbindende mit Wolfenbüttel ist für mich entscheidend“

Sofort nach seiner Rückkehr aus dem Urlaub beantwortete auch Blankenburgs Bürgermeister Heiko Breithaupt unsere Fragen zur seit fünf Jahren bestehenden Städtepartnerschaft Wolfenbüttel-Blankenburg sowie zum Thema 30 Jahre Deutsche Einheit, die wir zuvor schon Wolfenbüttels Bürgermeister Thomas Pink gestellt hatten.

Welche Bedeutung hat für Sie die Partnerschaft zwischen Wolfenbüttel und Blankenburg?

Sie liegt mir ganz persönlich sehr am Herzen. Beide Städte sind Teil des alten Braunschweiger Landes und haben eine gemeinsame Geschichte. Ich bin glücklich, dass 1990 beide Städte zueinander gefunden haben. Damit haben wir die Möglichkeit erhalten, unsere historischen Verbindungen mit in das Zusammenwachsen von Ost und West einzubringen. Ich freue mich über jeden Besuch und Gegenbesuch, denn aus vielen Bekanntschaften wurden Freundschaften.

Was ist das Besondere an dieser Partnerschaft?

Das Besondere für mich, dass wir gar nicht in Ost und West denken und dass es viele ganz persönliche Kontakte und Verbindungen zu-, mit- und untereinander gibt. Dann natürlich die räumliche Nähe beider Partnerstädte, die es ermöglicht, auch kurzfristig persönliche Treffen einzurichten. Man ist einfach nahe beieinander. Und es zeigt sich, dass unsere gemeinsame Geschichte mehr Verbindendes als Trennendes aufzeigt und das merke ich bei allen Kontakten untereinander.

Was könnte noch an der Partnerschaft verbessert werden?

Eine der tragenden Säulen ist seit 1990 die Partnerschaft der Kegler aus Wolfenbüttel und Blankenburg. Auch der Grasedanzverein aus Hüttenrode oder Musiker aus Blankenburg sind schon des Öfteren bei unseren Freunden in Wolfenbüttel aufgetreten. Ich würde mich freuen, wenn noch mehr Vereine, Schulen und vor allem Bürgerinnen und Bürger vom gemeinsamen Austausch und Erleben profitieren können.

Hat die Partnerschaft 30 Jahre nach der Wiedervereinigung überhaupt noch eine Bedeutung und wenn ja, welche?

Ich kann nicht oft genug sagen, für wie bedeutend ich diese Partnerschaft halte und wie dankbar ich dafür bin. Sie kommt darin zum Ausdruck, dass ich mir bei jedem Besuch in Wolfenbüttel und bei Treffen mit den Menschen vor Augen halte, dass diese Zusammenkünfte eben nicht selbstverständlich sind. Sie waren über Jahrzehnte fast unmöglich und oft auch undenkbar. Selbst dieses Interview hätte vor dem November 1990 so nicht stattfinden können.

Wie haben Sie persönlich den Herbst 1989 erlebt?

Ich war 1989 zehn Jahre alt. Es war besonders in der Schule eine aufregende Zeit. Schüler waren nicht mehr in den Klassen, weil sie ausgereist waren, das waren bei uns aber nicht allzu viele und es gab gefühlt jeden Tag irgendetwas Neues. Eine der größten Erinnerungen ist unser erster Besuch im „Westen“, es muss im Dezember gewesen sein. Wir fuhren bis Ilsenburg mit dem Auto. Von da aus ging es zu Fuß fünf Kilometer nach Stapelburg, dort über einen provisorischen Steg über die Ecker auf ein Privatgrundstück nach Eckertal und dann zum Bus. Wir stiegen ein und wussten nicht, wo der Bus hinfuhr. Für uns ging es nach Bad Harzburg. Mir sind die funkelnden Schaufenster, die vielen Menschen und deren Freude und Zuversicht in Erinnerung.

Was hat sich nach der Wende für Sie verändert?

Da ich Schüler war, hat mein Leben nach der Schule vermutlich einen anderen Verlauf genommen. Ich wollte als Kind immer Lehrer werden, der Beruf war dann Mitte der 1990er-Jahre aber nicht mehr gefragt, – im Gegensatz zu heute. So wurde ich Bankkaufmann.

Welches Kunstwerk (Lied, Bild oder Film etc.) werden Sie immer mit der Deutschen Einheit verbinden?

Das Lied „Freiheit“ von Marius Müller-Westernhagen.

30 Jahre Deutsche Einheit: Wo liegen heute die Unterschiede zwischen Ost und West?

Für mich sind die Unterschiede weniger wichtig, sondern das Verbindende ist für mich entscheidend. Schwer ist für mich, wenn Menschen sich über andere Landesteile Urteile erlauben, ohne diese jemals kennengelernt zu haben. Das ist aber nicht nur zwischen Ost und West so, dies gilt auch für Norden und Süden.

Wie kann man jüngeren Menschen aus Wolfenbüttel und Blankenburg in Zukunft dieses geschichtsträchtige Ereignis am besten nahebringen? Reicht da die Benennung eines Platzes in „Platz der deutschen Einheit“ oder muss mehr geschehen?

Ganz entscheidend ist, dass wir die Zeitzeugen aus der Zeit der Teilung, der Wende und der Einheit einbeziehen, um den Jüngeren zu vermitteln, wie es „damals“ war. Meine Erfahrung zeigt, dass persönliche Berichte weitaus nachhaltiger im Gedächtnis der Jugend bleiben, als Schriftstücke. Jeder kann die Zeitzeugen fragen: „Wie haben Sie das erlebt?“ Und diese Erfahrungen sind ein ungeheurer Schatz. Feiertage und Plätze sind darüber hinaus wichtig, um uns dieses Ereignis immer wieder vor Augen zu führen. Die Dankbarkeit, dass wir in einem Deutschland leben können, die müssen wir jeden Tag im Herzen tragen.