Sie haben eines der schönsten und freundlichsten Gesichter in der Tierwelt – herzförmig und mit kleinen dunklen Knopfaugen. „Die Schleiereule ist wohl die schönste Eule ihrer Art mit einem wunderschönen Gefieder“, sagt Paul Kunze, ehrenamtlicher Beringer der Vogelwarte Helgoland.

Nun war er im Landkreis Wolfenbüttel wieder unterwegs, um die jungen Tiere der jüngsten Brut zu beringen und mit einer Nummer zu registrieren. Dabei handelt es sich um eine nicht schmerzhafte Prozedur. Die aus einer Aluminium-Legierung bestehenden Ringe werden an den noch kleinen Füßchen mit einer Zange festgedrückt, um später ihren Aufenthaltsort, Lebensweisen, Alter und Brutbiologie zu dokumentieren. Beringt werden ausschließlich Jungtiere. Schleiereulen stehen ganzjährig unter Schutz, da ihre Lebensräume weniger werden. Auch werden sie Opfer des Straßenverkehrs oder fliegen gegen Drähte.

Bei Ralf Isensee nisten sieben Jungtiere

Getroffen hat unsere Zeitung den Vogelexperten in Hedeper bei Ralf Isensee vom Naturschutzbund (Nabu) Wolfenbüttel. Auf seinem Dachboden nisten in einer Kiste sieben Jungtiere. „Ich habe beim Hausbau im Jahr 2000 extra auf dem Dachboden ein Loch für die Tiere im Mauerwerk gelassen, damit sie dort in Ruhe ihren Nachwuchs aufziehen können“, blickt Isensee zurück und freut sich über die neue Brut, die zweite in diesem Jahr.

Weitere Tiere sind im Landkreis Wolfenbüttel zu finden in Sottmar (9 Tiere), Gielde (9) und Seinstedt (7). Schleiereulen bevorzugen als Nistplätze vor allem Kirchtürme, Scheunen, Speicher oder Felsen. Landwirte sind froh, wenn ihre Scheunen von Schleiereulen bewohnt werden, denn sie halten den Getreidespeicher mäusefrei.

Schleiereulen leben in offene Niederungen mit Feldern und Dörfern

Schleiereulen besitzen keine Federohren, vielmehr liegen sie verborgen unter den Federn des Gesichtes. „Dort wird der Schall gesammelt und geht gebündelt zu den großen Ohröffnungen. Dadurch verfügen die Tiere über ein perfektes Richtungshören, mit dem sie in der Nacht auf Jagd gehen“, verdeutlicht Kunze. Schleiereulen bevorzugten als Lebensraum offene Niederungen mit Feldern und Dörfern, die ihnen Nahrung und Brutplätze böten, weiß der Experte. Sei die Schleiereule nachts auf Jagd, gleite sie geräuschlos knapp über dem Erdboden und stürze sich dann plötzlich auf ihre Leibspeise, die Feldmäuse. Bis zu 95 Prozent bestehe die Nahrung aus Kleinsäugern wie Mäuse.