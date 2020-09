Am Montagmittag wurde – wie bereits kurz berichtet – am Alten Holzweg in Halchter gegen 14 Uhr ein Brandanschlag auf die dort vor dem Dorfgemeinschaftshaus aufgestellte Bücherzelle verübt. Allerdings konnte ein größerer Brand durch das beherzte Eingreifen des Halchteraner Feuerwehrmannes Benjamin Spender vermieden werden, berichtete Halchters Ortsbürgermeister Gerhard kanter. Spender sei zufällig am Dorfgemeinschaftshaus vorbeigekommen und habe den Qualm in der Bücherzelle entdeckt. Er habe das angezündete Buch aus der Zelle herausgeholt und mit einem Feuerlöscher aus dem benachbarten Halchteraner Feuerwehrgerätehaus kurzfristig gelöscht. Dennoch mussten anschließend die Halchteraner Ortsratsmitglieder einen Großteil der Bücher in den Papiercontainer werfen, da diese Bücher durch den Qualm arg in Mitleidenschaft gezogen worden seien. Auch zwei Bretter in der Bücherzelle müssen ersetzt werden. Der Ortsrat bittet nun um neue Bücherspenden, damit die Bücherzelle wieder aufgefüllt werden kann und allen Nutzern wieder zur Verfügung steht.