Die Polizei war auf der Marktstraße in Wolfenbüttel im Einsatz.

Wolfenbüttel. Nach einem Ausweichmanöver ist ein 19-Jähriger am Mittwoch mit seinem Fahrzeug gegen eine Hauswand auf der Marktstraße gefahren.

19-Jähriger fährt in Wolfenbüttel mit Auto gegen Hauswand

Ein 19-Jähriger ist mit seinem Auto am Mittwoch gegen 16 Uhr auf der Wolfenbütteler Marktstraße gegen eine Hauswand geprallt. Er habe, so die Polizei, aus Richtung Wallstraße kommend zunächst eine Radfahrerin mit offensichtlich erhöhter Geschwindigkeit überholt und es dann nicht mehr geschafft, rechtzeitig zu bremsen. Als er einem an einer Ampel wartenden PKW habe ausweichen sollen, sei er mit seinem Auto von der Fahrbahn abgekommen und eben gegen die Hauswand geprallt. Sein Wagen sei nicht mehr fahrbereit gewesen. Schaden: etwa 5000 Euro.

red