Das Stadtradeln in Wolfenbüttel startet kommende Woche Sonntag

Am Sonntag, 6. September, fällt der Startschuss zur Klimabündnis-Kampagne „Stadtradeln“ in Wolfenbüttel. Bis 26. September läuft der Wettbewerb, teilt die Stadtverwaltung mit.

Die vieljährige Kampagne steht in diesem Jahr im Zeichen der Corona-Krise – einen Grund, das Stadtradeln abzusagen, sehe die Stadt Wolfenbüttel aber nicht. Im Gegenteil: Das Fahrrad ermögliche den Menschen, die Alltagswege mit einem vergleichsweise geringen Infektionsrisiko zurückzulegen. Auch das Erleben von Gemeinschaft sei dieses Jahr ein wichtiges Thema für die Kampagne, heißt es. In Zeiten der Kontaktsperre ist das gemeinsame Sammeln von Fahrradkilometern in digitalen Teams möglich.

Im vergangenen Jahr radelten laut Stadtverwaltung 1387 Teilnehmerinnen und Teilnehmer insgesamt 230.907 Kilometer. Wolfenbüttel belegte damit deutschlandweit Platz sieben bei den Städten zwischen 50.000 und 99.999 Einwohnern.

Wie funktioniert die Aktion Stadtradeln?

In der Freizeit oder auf dem Weg zur Arbeit: Das Ziel soll sein, möglichst viele Kilometer mit dem Fahrrad zurückzulegen – um einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten und ein Zeichen für mehr Radförderung in Kommunen zu setzen.

Jeder Kilometer, der während der dreiwöchigen Aktionszeit mit dem Fahrrad zurückgelegt wird, kann in den Online-Radelkalender eingetragen oder direkt mit der Stadtradeln-App aufgezeichnet werden. Die zurückgelegten Kilometer müssen bis spätestens 3. Oktober eingetragen sein. Teilnehmer können sich im Internet registrieren – laut Mitteilung können die Zugangsdaten der vergangenen zwei Jahre weiter verwendet werden.

Bei der Aktion mitmachen können alle Personen, die in Wolfenbüttel wohnen, arbeiten, einem Verein angehören oder eine Schule oder Hochschule besuchen. Zugelassen sind Fahrzeuge, die im Sinne der Straßenverkehrsordnung als Fahrräder gelten – dazu gehören laut Stadt auch Pedelecs und E-Bikes bis 250 Watt.

Zudem können Interessierte ein Team mit Freunden oder Arbeitskollegen gründen oder dem „Offenen Team Wolfenbüttel“ beitreten.

Preise als Anreiz zur Teilnahme

Auch in diesem Jahr werden die erfolgreichsten Teams in den Kategorien „Gesamtkilometer“ und „Kilometer pro Kopf“ ausgezeichnet. Ehrungen gibt es ebenso für die besten Einzelpersonen. Unabhängig von der Kilometeranzahl werden unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern Sachpreise verlost.

Weitere Informationen und die Anmeldemöglichkeit gibt es unter www.stadtradeln.de/wolfenbuettel.

