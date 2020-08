Wolfenbüttel: Gruppe versucht, Verkehrsschilder zu stehlen

Wolfenbüttel. Nachts hatte die Gruppe am Schloßplatz Schilder umgetreten und mitgenommen. Die Polizei kam ihnen dank Zeugen auf die Spur.

Aufmerksame Zeugen haben in der Nacht von Freitag auf Samstag beobachtet, wie eine Personengruppe Verkehrszeichen im Bereich des Schloßplatzes umgestoßen und entwendet haben sollen. So berichtet es die Wolfenbütteler Polizei in einer Pressemitteilung.

Polizei leitet Ermittlungsverfahren gegen 28-Jährigen und 24-Jährige ein

Bei der Überprüfung der Personen und der Wohnung habe die Polizei ein Verkehrszeichen aufgefunden – ein weiteres sei in der Wohnung ausgehändigt worden. Gegen einen 28-jährigen Mann und eine 24-jährige Frau wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

red