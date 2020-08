31-Jähriger randaliert in Wolfenbüttel und beschädigt Laterne

Wolfenbüttel. Eine Nacht im Polizeigewahrsam musste ein 31-Jähriger verbringen, der in Wolfenbüttel randaliert hat. Unter anderem beschädigte er eine Laterne.

Ein 31-Jähriger hat laut Polizei am Dienstag gegen

1 Uhr auf seinem Weg von der Grauhofstraße zur Straße Am Brückenbach randaliert. Der stark alkoholisierte Mann schrie lautstark herum, trat gegen Hauswände und Mülleimer und auch gegen eine Straßenlaterne, die dabei beschädigt wurde, heißt es. Zudem habe er versucht, sich der Polizei zu widersetzen. Schließlich habe die ihn mitgenommen ins Polizeigewahrsam, wo er die restliche Nacht verbracht habe. Es seien verschiedene Ermittlungsverfahren gegen den 31-Jährigen eingeleitet worden. Der Schaden an der Laterne wird auf zirka 500 Euro geschätzt.

red