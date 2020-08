Werlaburgdorf. Zu einer Kollision zweier Radfahrer kam es am Sonntag gegen 10.15 Uhr in Werlaburgdorf. Ein 76-Jähriger wurde dabei schwer verletzt.

Radfahrer stoßen in Werlaburgdorf in einer Kurve zusammen

Bei einem Zusammenstoß sind am Sonntag gegen 10.15 Uhr in Werlaburgdorf im Bereich der Straße Mühlenwiese zwei Radfahrer verletzt worden. Beide kollidierten nach Polizeiangaben im Verlauf einer Kurve. Durch den Sturz verletzte sich der 76-Jährige schwer, so die Polizei. Er kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Die 66-jährige Radfahrerin wurde nach ambulanter Behandlung entlassen.

red