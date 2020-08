Rollerfahrer ist in Wolfenbüttel mit 1,72 Promille unterwegs

Die Polizei hat am Sonntag gegen 6.45 Uhr in der Friedrich-Wilhelm-Straße einen Rollerfahrer gestoppt. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann erheblich unter dem Einfluss von Alkohol stand, heißt es im Polizeibericht. Ein Atemalkoholtest ergab 1,72 Promille. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme und leiteten ein Verfahren ein. Bereits am Samstag stoppte die Polizei gegen 6.50 Uhr einen 25-Jährigen, der auf der Bundesstraße 79 mit einem E-Scooter unterwegs war, aber keinen Versicherungsschutz für diesen hatte. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und leiteten ebenfalls ein Verfahren ein.

red