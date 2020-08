Wolfenbütteler Grüne wollen Landratskandidaten noch 2020 benennen

Mit mehrmonatiger Verspätung fand die Jahreshauptversammlung des Kreisverbands von Bündnis 90/Die Grünen statt. Aber nicht nur der Termin im Juli war ungewöhnlich, sondern auch der Ort und die gesamte Organisation, heißt es in der Mitteilung der Partei. Coronabedingt habe der Vorstand diesmal in den großen Saal der Lindenhalle eingeladen.

Im Zentrum der Jahreshauptversammlung habe aber die Kommunalwahl 2021 und mithin die Frage nach der Kandidatur für das Amt des Landrats gestanden. „In den nächsten Monaten werden sich mögliche Kandidaten und Kandidatinnen der Grünen in Mitgliederversammlungen vorstellen, so dass im vierten Quartal klar sein wird, mit wem die Grünen ins Rennen um den Posten im Landkreis Wolfenbüttel gehen werden“, wird Sprecher Pieter Welge zitiert. Dies sei das Ergebnis der Diskussion.

Umzug in neue Geschäftsstelle hat neue Impulse gegeben

Sprecherin Ulrike Siemens habe in ihrem Rechenschaftsbericht den Zeitraum seit der jüngsten Jahreshauptversammlung im April 2019 berücksichtigt. Wichtige Punkte, so heißt es, seien die Europawahl mit einem hervorragenden Ergebnis der Grünen im Landkreis Wolfenbüttel und auch der Umzug in die neue Geschäftsstelle an der Okerstraße 7 gewesen, die der Arbeit im Kreisverband neue Impulse beschert habe. Darüber hinaus sei die Reihe „Grüner Film“ mit vier Filmen jährlich und nachfolgendem Diskussionstreffen sowie eine breite Palette von Veranstaltungen zu Umwelt- und Naturschutz und Themen aus sozialen und kulturellen Bereichen erwähnt worden.

Nach einem erfolgreichen Jahr 2019 seien die Pläne für 2020 groß gewesen. Die Vernetzung mit Grünen der Region und das Volksbegehren Artenvielfalt sollten in der ersten Jahreshälfte den Schwerpunkt bilden, so die Partei weiter. Mit Blick auf das Wahljahr 2021 sollten Herausforderungen und Chancen im Landkreis Wolfenbüttel ausgelotet werden. Aber auch die Grünen seien durch das Virus ausgebremst worden. Somit sei der Ausblick auf 2020/2021 mit vielen Unwägbarkeiten verbunden. „Politische Meinungsbildung wird neue Wege finden müssen, um in die Öffentlichkeit vorzudringen.“

Kassierer und Vorstand werden einstimmig entlastet

Kassierer Michael Ratzkowsky habe aufgrund der stetig gestiegenen Mitgliederzahlen in der Partei und einer disziplinierten Haushaltsführung ein sehr gutes Jahresergebnis präsentiert. Gemeinsam mit dem Vorstand sei er einstimmig entlastet worden.

red