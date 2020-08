Einen Unfall meldet die Polizei in Hötzum..

Mähdrescher-Fahrer übersieht in Hötzum Radfahrer

Beim Rechtsabbiegen von der Landesstraße 625 in die Brunnenstraße in Hötzum hat am Mittwochnachmittag der 59-jährige Fahrer eines Mähdreschers vermutlich aus Unachtsamkeit einen vorfahrtberechtigten 52-jährigen Pedelc-Fahrer übersehen. Um einen Zusammenstoß mit dem Mähdrescher zu vermeiden, bremste der 52-Jährige sehr stark ab und überschlug sich mit dem Rad, heißt es im Polizeibericht.

Dabei verletzte sich der Mann. Er musste mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Pedelec entstand erheblicher Sachschaden, zu einem Zusammenstoß mit dem Mähdrescher war es nicht gekommen, heißt es im Polizeibericht weiter.

red