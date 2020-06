Wolfenbütteler Pfandgeld für die Meerestiere

Nicht im Fall einer Spende, die Schüler des Gymnasiums im Schloss dem Nabu-Kreisverband übergeben haben. In der Schule gibt es laut Mitteilung seit Schuljahresbeginn eine Pfandsammelstation.

Natürlich, so heißt es in der Mitteilung weiter, solle die Pfandflasche als wiederverwendbare Trinkflasche nicht aufgewertet werden, jedoch könne sie, wenn sie schon einmal da sei, ihren richtigen Weg finden und zwar nicht ins Meer. Die Idee hatte Lehrerin Sonja Scheinhütte an die Schüler herangetragen. Yasmin Streckrodt, Schülerin des 12. Jahrgangs, übernahm das Projekt und ließ die Schüler abstimmen, heißt es. Nun sei der erste Betrag von 60 Euro (dies entspreche etwa 300 Pfandflaschen) gespendet worden. Das Geld unterstütze das Nabu-Projekt „Meere ohne Plastik“.

Nachahmer gewünscht

Yasmin Streckrodt: „Ich würde mir wünschen, dass diese Projektidee in Wolfenbüttel von anderen Schulen und Institutionen übernommen wird.“ Der Nabu Wolfenbüttel habe die Aktion gelobt und eine Urkunde als Dank an die Schüler übergeben. „Solch vorbildliches Handeln und Denken möchten wir ausdrücklich auch in der Öffentlichkeit würdigen und schließen uns dem Wunsch der Schüler nach zahlreichen Nachahmern an“, wird Cornelia Schilling als Vorsitzende der Kreisgruppe in der Mitteilung zitiert.

Projekt heißt „Meere ohne Plastik“

Mehr als zehn Millionen Tonnen Kunststoffabfälle gelangten jedes Jahr allein vom Land in die Weltmeere. Seevögel fräßen Plastik und bauten ihre Nester daraus. Schildkröten und Delfine verfingen sich in altem Tauwerk oder Netzresten. Und eine Armada aus Mikroplastik flute das Nahrungsnetz in den Weltmeeren. Um gegen das Müllproblem vor der eigenen Haustür vorzugehen, habe der Nabu im Jahr 2010 das Projekt „Meere ohne Plastik“ gestartet. Der Verband organisiere dabei Reinigungsaktionen an Stränden und Flussufern und unterstütze das Umweltmonitoring an der Nord- und Ostseeküste. Er erarbeite Infomaterialien für und mit Fischern und Wassersportlern. Mit den gespendeten 60 Euro würden beispielsweise Freiwillige für eine Strandreinigung ausgerüstet.

Fragen zur Sammelaktion bitte per E-Mail an den Nabu Wolfenbüttel unter info@nabu-wf.de wenden. Weitere Infos über das Projekt „Meere ohne Plastik“ gibt es hier: www.nabu.de/natur-und-landschaft/aktionen-und-projekte/meere-ohne-plastik/19503.html