Wolfenbüttels Polizeiwagen bekommen SZ-Kennzeichen

In der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel gibt es künftig nur noch Funkstreifenwagen mit SZ-Kenneichen. Das kündigt Pressesprecher Matthias Pintak an. Das gelt für den gesamten Zuständigkeitsbereich der Dienststelle, damit also auch für Wolfenbüttel.

Auch hoher Verwaltungsaufwand

Pintak erläutert den Hintergrund der Entscheidung: Fahrzeuge der Dienststellen müssen regelmäßig aufgrund unterschiedlicher Laufleistungen getauscht werden. Dies war in der Vergangenheit mit einem hohen Verwaltungsaufwand für das jeweilige Ummelden verbunden. Zudem entstanden entsprechende Ummeldegebühren. Um dies in Zukunft zu vermeiden, wird der Funkstreifenwagen in der gesamten Laufzeit nur noch mit einem Kennzeichen versehen sein.“