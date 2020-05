Polizei Wolfenbüttel sucht nach einer Unfallflucht Zeugen

Die Polizei sucht Zeugen nach einer Unfallflucht, die sich nach ihren Angaben am Dienstag, 5. Mai, gegen 17.15 Uhr ereignet hat. Demnach touchierte ein bislang nicht ermittelter Fahrer beim Ausparken mit seinem Fahrzeug einen an der Langen Straße in Wolfenbüttel in Höhe des dortigen Kinos geparkten schwarzen Suzuki Swift an der hinteren linken Fahrzeugecke.

Schaden etwa 500 Euro

Anschließend setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von zirka 500 Euro zu kümmern, so Polizeisprecher Frank Oppermann. Nach Zeugenaussagen handele es sich bei seinem Fahrzeug um einen dunklen Kleinwagen mit Wolfenbütteler Kennzeichen.

Hinweise: (05331) 9330.