Schon wieder ist ein Papiercontainer in Wolfenbüttel – hier ein Archivfoto – in Flammen aufgegangen. Foto: Tobias Stein

Papiercontainer geht in Wolfenbüttel in Flammen auf

Trotz des schnellen Eintreffens der Ortswehr Wolfenbüttel ist ein Papiercontainer am Samstag gegen 4 Uhr vollständig in Flammen aufgegangen. Das Behältnis war nahe dem Jugendfreizeitzentrums am Harztorwall abgestellt gewesen. Nach dem gegenwärtigen Stand der Ermittlungen wurde der Container vorsätzlich in Brand gesetzt, so die Polizei.

