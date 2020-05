Wolfenbüttel: Polizei erwischt nachts Graffitisprayer

Wolfenbüttel. In der Lindener Straße stellte die Polizei des Nachts einen Wolfenbütteler Graffitisprayer.

In der Lindener Straße in Wolfenbüttel hat die Polizei in der Nacht von Samstag auf Sonntag um zirka 1.45 Uhr einen Graffitisprayer gestellt, teilt sie mit. Die Schadenshöhe durch die Graffiti könne noch nicht angegeben werden. Da der Beschuldigte laut Mitteilung zudem ein sogenanntes Einhandmesser bei sich führte, wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.