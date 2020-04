Wolfenbüttels Verwaltung öffnet am 4. Mai

In kleinen Schritten geht die Stadt Wolfenbüttel Richtung Alltag. Trotz aktuell 153 Infizierten Personen (Stand 20. April) im Landkreis, ist ab dem 4. Mai der Besuch des Rathauses in bestimmten Bereichen wieder möglich. Auch die Stadtbücherei soll dann wieder öffnen, teilt Stadtsprecher Thorsten Raedlein mit.

Publikumsverkehr als Notbetrieb soll zum Beispiel in den Bereichen Bürgeramt, Wohngeldstelle, Standesamt, Bauaufsicht oder Abgaben und Steuern zugelassen werden – allerdings nur nach vorheriger Terminvergabe und nur unter Tragen eines Mund-Nase-Schutzes. „Wer keinen Mundschutz trägt, darf das Rathaus leider nicht besuchen. Hier muss ich als Dienstherr auch den Schutz der Mitarbeiter beachten“, sagt Bürgermeister Thomas Pink. Termine gibt es unter der Rufnummer (05331) 860.

Stadtbücherei öffnet im Mai

Neben der Verwaltung könne auch die Stadtbücherei wieder öffnen. Derzeit wird ein Hygienekonzept entwickelt, damit auch diese ab dem 4. Mai wieder besucht werden kann. Laut einer Verordnung des Landes Niedersachsen können Bibliotheken bereits seit Montag wieder öffnen. „Wir wollen alles vorbereiten, damit die Besucher und Mitarbeiter sicher in der Bücherei verweilen können“, sagt Raedlein. Unter anderem sollen Schutzwände eingebaut werden.

Auch der politische Sitzungsbetrieb soll im Mai wieder aufgenommen werden, teilt die Stadt mit. Ausschüsse und Ratssitzungen werden in der Lindenhalle abgehalten – dort könnten die Mitglieder mit ausreichend Abstand sitzen und die Öffentlichkeit die Diskussionen verfolgen.

Notbetreuung in Kitas und Schulen bleibt

In allen Schulen ist der Unterricht derzeit untersagt – der Schulbetrieb wird am 27. April wieder aufgenommen. Die Notbetreuung in kleinen Gruppen für die Schuljahrgänge 1 bis 8 sind in der Zeit von 8 bis 13 Uhr wird fortgeführt. Über diesen Zeitraum hinaus kann eine zeitlich erweiterte Notbetreuung an Ganztagsschulen stattfinden, wie es in der Verordnung des Landes heißt. Die Stadt Wolfenbüttel teilt darüber hinaus mit, dass sie auch Mai und Juni keine Kita-Gebühren und kein Entgelt für Mittagessen einziehen werde. Eltern, die per Überweisung zahlen, müssen dies nicht tun.

Die Notbetreuung dient dazu, Kinder aufzunehmen, bei denen mindestens ein Erziehungsberechtigter in betriebsnotwendiger Stellung in einem Berufszweig von allgemeinen öffentlichen Interesse tätig ist, heißt es weiter. Auch die Betreuung in besonderen Härtefällen wie drohender Kündigung oder erheblichem Verdienstausfall ist weiterhin möglich. Auch in Kitas, Krippen und Horten gibt es weiterhin eine Notbetreuung.

Welche Geschäfte dürfen öffnen?

Unter Beachtung und strenger Einhaltung der Hygienevorschriften und Abstandsregelungen dürfen Geschäfte mit bis zu 800 Quadratmetern tatsächlich genutzter Verkaufsfläche seit Montag wieder öffnen. Öffnen dürfen auch größere Geschäfte, allerdings nur im Rahmen einer tatsächlich genutzten Verkaufsfläche von 800 Quadratmetern. Einkaufscenter dürfen ebenfalls öffnen. Dort muss allerdings zusätzlich durch Kontrollen an den Haupteingängen der Center sichergestellt werden, dass es nicht zu Ansammlungen von Kunden kommt, heißt es vom Land Niedersachsen.

Was ist weiterhin geschlossen?

Alle Dienstleistungen, bei denen der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann, sind untersagt. Davon sind unter anderem Friseure, Tattoo-Studios, Nagel- und Kosmetikstudios und Fahrschulen betroffen.

Auch Theater, Opern, Konzerthäuser und Museen müssen weiterhin geschlossen bleiben. Weiterhin ist untersagt, Personen zu touristischen Zwecken zu beherbergen. Sprich: Hotels, Campingplätze, Wohnmobilstellplätze sowie Ferienwohnungen und Übernachtungszimmer bleiben dicht.

Restaurants, Gaststätten, Imbisse, Cafés, Mensen und Kantinen dürfen nicht betrieben werden. Zulässig ist aber ein eingerichteter Lieferdienst und der Außer-Haus-Verkauf.

Gilt noch das Kontaktverbot?

Nach wie vor gilt das Kontaktverbot für den öffentlichen Raum. Höchstens zwei Personen dürfen sich in der Öffentlichkeit zusammen bewegen. Hiervon ausgenommen sind Angehörige sowie Personen, die in einer gemeinsamen Wohnung leben.

