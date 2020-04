Bewohner von Schladener Seniorenheim erneut beprobt

Das Coronavirus hat den Landkreis Wolfenbüttel fest im Griff. Am vergangenen Donnerstag und Freitag waren eine Bewohnerin und ein Bewohner im Senioren- und Pflegeheim der Grotjahn-Stiftung in Schladen gestorben – die ersten Todesfälle im Landkreis. Am Dienstagmorgen wurden ein Teil der Bewohner, welche am Karfreitag ein negatives Ergebnis erhielten, erneut beprobt.

Hintergrund sei, zu überprüfen, ob sich außerhalb der Isolierbereiche die Infektion weiter ausbreitet und ob weitere Separierungsmaßnahmen durchzuführen sind, teilt die Einrichtung mit. Zudem seien bei vier Bewohnern schwache Symptome aufgetreten. Auch eine Mitarbeiterin wurde erneut getestet, da sie eine erhöhte Körpertemperatur aufweise. Um eine Verbreitung des Virus zu verhindern, wurden die infizierten Bewohner auf zwei Wohnbereiche separiert.

124 Personen im Landkreis Wolfenbüttel infiziert

Am vergangenen Mittwoch und an Gründonnerstag hatte das Gesundheitsamt bei rund 90 Mitarbeitenden sowie 82 Bewohnern des betroffenen Hermann-Oberschmidt-Hauses der Grotjahn-Stiftung Proben entnommen.

Die neuen Abstriche wurden am Dienstag vom Deutschen Roten Kreuz und von Mitarbeitenden der Grotjahn-Stiftung genommen. Die Testergebnisse werden in den kommenden Tagen erwartet. Aktuell sind 13 Bewohner vom Coronavirus infiziert.

Im gesamten Landkreis Wolfenbüttel sind 124 Personen infiziert. Davon sind mittlerweile wieder 49 genesen (Stand 14. April).

Corona im Landkreis Wolfenbüttel- Die Fakten auf einen Blick

Regelungen gelten bis Sonntag

Um die Ausbreitung des Virus weiter einzudämmen, gelten nach wie vor Regeln und Allgemeinverfügungen. Kontakte sollen weiterhin auf ein absolutes Minimum reduziert bleiben. Abstandsregeln sind weiterhin zu beachten. Ausgenommen sind davon Angehörige und Menschen, die in einem Haushalt zusammenleben. Der Aufenthalt im Freien ist weiterhin möglich. Dies gilt vor allem für Sport, Einkäufe, für den Weg zur Arbeit und vor allem für Berufe im Freien oder der Teilnahme an Blutspenden.

Restaurants, Gaststätten, Imbisse, Mensen, Cafés und Kantinen dürfen Speisen zur Abholung und im Lieferservice anbieten. Speisen und Getränke dürfen innerhalb eines Umkreises von 50 Metern zu den Betrieben nicht verzehrt werden. Alle weiteren Geschäfte und Läden bleiben geschlossen. Verstöße gegen die Landesverordnung gelten als Ordnungswidrigkeit und können mit einem Bußgeld geahndet werden.

Die Regelungen gelten vorerst bis einschließlich Sonntag, 19. April.