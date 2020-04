Schüler aus Wolfenbüttel steht bei NDR-Talkshow im Rampenlicht

Um Mitternacht ist es soweit: Nach einem kurzen Dankes-Videoclip an die Corona-Helfer von Sänger Florian Sump hat Finn Felix Tebbe aus Wolfenbüttel seinen großen Auftritt in der NDR-Talkshow. Diese wurde in der ARD im Rahmen der Reihe „Talk am Dienstag“ ausgestrahlt. Im Gespräch mit den Moderatoren Jörg Pilawa und Bettina Tietjen stellt der 17-jährige Schüler aus Wolfenbüttel das von ihm mitgestaltete Projekt „maskmaker.de“ vor. Die Onlineplattform vermittelt zwischen Institutionen, die Masken benötigen, und den privaten Masken-Herstellern (unsere Zeitung berichtete).

Besondere Sendung stellt Hilfsprojekte in der Corona-Krise vor

Insgesamt zwölf Gesprächspartner waren zu dieser besonderen Sendung am Dienstag in die NDR-Studios nach Lokstedt bei Hamburg eingeladen worden. Dort berichteten sie in Einzelgesprächen über ihre vielfältigen Hilfsprojekte in Zeiten der Corona-Krise.

Tebbe empfindet Fernsehauftritt als tolle Erfahrung

„Es hat viel Spaß gemacht“, sagt Tebbe uns nach seinem Fernsehauftritt. Da sein Hobby das Filmen ist, sei es eine tolle Erfahrung gewesen, auch einmal vor der Kamera zu stehen. Nervös wirkte der 17-Jährige bei seinem Auftritt nicht. „Es ist eine neue Erfahrung wie bei einer Klausur oder Klassenarbeit“, meint Tebbe, der die 12. Jahrgangsstufe der Großen Schule besucht. Nach ein, zwei Fragen sei die Anspannung weg gewesen. „Die Show hat eine Wohnzimmer-Atmosphäre“, meint der Schüler.

„Maskmaker“-Team hat den Schüler für den Auftritt ausgewählt

Tebbe ist bei „Maskmaker“ Teil eines Teams von etwa zehn Personen. Da er dort in den Bereichen Marketing und Videoproduktion arbeite, habe die Gruppe ihn für den Auftritt beim NDR ausgewählt. „Wir haben in einer Videokonferenz im Team abgeklärt, welche Fragen gestellt werden könnten“, sagt der 17-Jährige zur Vorbereitung.

Vor dem eigentlichen Auftritt gibt es ein kurzes Vorgespräch

Nach Hamburg ist er am Dienstag zusammen mit seinem Vater gefahren. „Wir mussten um 9 Uhr da sein.“ Es wurde in zwei Sälen gedreht und Tebbe konnte die ganze Sendung auch hinter den Kulissen verfolgen. „Für mich als Schüler und Filmemacher eine tolle Erfahrung“, sagt er. Vor seinem eigentlichen Auftritt habe es ein kurzes Vorgespräch zu inhaltlichen Themen mit der Redaktionsleitung und der Aufnahmeleitung gegeben. Die Moderatoren habe er kurz vor der Aufnahme kennengelernt und gesprochen.

Masken aufsetzen, aber richtig

Zu dem zehnminütigen Gespräch mit Jörg Pilawa und Bettina Tietjen hatte Tebbe einige Masken mitgebracht und stellte unter anderem heraus, wie man eine Maske richtig trägt. Wenn die Maske nicht korrekt über Mund und Nase sitzt, erfüllt sie auch ihre Funktion nicht richtig. Nach seinem Auftritt habe er von den Moderatoren ein „Gut gemacht!“ zugerufen bekommen. Gegen 14.30 Uhr ging es wieder zurück.

Der eigentliche Erfolg kommt von den Maskmakern

Bisher konnte „Maskmaker“ 7500 Masken vermitteln. Anfragen gebe es aber noch für 11.300 Stück. „Der eigentliche Erfolg kommt von den Maskmakern“, betont Tebbe.

Den gesamten Auftritt gibt es in der Mediathek

Am Mittwoch werde das Projekt auch bei „Galileo“ auf ProSieben vorgestellt. Wer sich Finn Felix Tebbes Auftritt in der NDR-Talkshow noch einmal komplett ansehen möchte, kann die Sendung in der ARD-Mediathek abrufen.

