Zahl der Wohnungseinbrüche in Wolfenbüttel bereitet Sorge

Zwar hat der Landkreis Wolfenbüttel – statistisch gesehen – in punkto Sicherheit den ersten Platz an den Kreis Ammerland abgegeben, aber: „Bei der Eigentumskriminalität zeigt sich ein sehr erfreulicher Abwärtstrend“, sagt Frank Oppermann, Pressesprecher der Polizei in Wolfenbüttel. Im Vergleich zu 2009 registrierte die Polizei Wolfenbüttel 444 Diebstähle weniger. Wie aus der Kriminalstatistik der Polizei Wolfenbüttel hervorgeht, sei...