Auto fährt auf Salzdahlumer Straße gegen Baum – ein Verletzter

Am Samstagabend gab es einen Verkehrsunfall auf der Salzdahlumer Straße in Wolfenbüttel.

Wolfenbüttel. Ein Autofahrer ist am Samstagabend in Wolfenbüttel verunglückt. Der Verletzte wurde vom Rettungsdienst versorgt.

Am Samstagabend gegen 20.30 Uhr ist ein Auto auf der Salzdahlumer Straße in Wolfenbüttel von der Fahrbahn abgekommen und dann zunächst gegen einen Baum und dann gegen ein geparktes Auto geprallt. Wie die Feuerwehr Wolfenbüttel mitteilt, wurde eine Person dabei verletzt – diie ursprüngliche Meldung, der Fahrer sei eingeklemmt, habe sich nicht bestätigt. Weitere Informationen waren am Samstagabend noch nicht bekannt.

Aufräumarbeiten dauerten eine Weile

Die Straße musste zeitweise gesperrt werden, um sie von Trümmerteilen zu reinigen. Anschließend übernahm die Polizei die Einsatzstelle.