B79 in Wolfenbüttel erneut voll gesperrt – Arbeiten bis Ende März

Die Bauarbeiten im Knotenpunkt der Bundesstraße 79 (Jägermeisterstraße / Leipziger Straße) mit der Ahlumer Straße (L 627) und der Leopoldstraße in Wolfenbüttel stehen vor dem Abschluss. Vor der Fertigstellung Ende März wird allerdings noch eine erneute Vollsperrung der Kreuzung erforderlich sein. Hierauf wies die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr am Freitag in Wolfenbüttel hin.

Baumaßnahmen enden Ende März

Ab Montag, 16. März, wird der bereits für den örtlichen Verkehr freigegebene Knotenpunkt erneut gesperrt. Grund hierfür ist die Ausführung von abschließenden Arbeiten (Markierung, Verkehrszeichen, Ampelanlage). Der Kraftfahrzeug- und Radverkehr wird erneut örtlich umgeleitet.

Im Laufe des Samstags, 28. März, sollen alle Baumaßnahmen beendet sein und die Kreuzung vollständig für den Verkehr freigegeben werden. In den darauf folgenden Tagen ist jedoch noch mit verkehrlichen Einschränkungen durch Restarbeiten zu rechnen. Witterungsbedingte Verzögerungen sind möglich.

Umleitungen bleiben bestehen

Wie die Behörde weiter mitteilte, bleiben die bisherigen Umleitungsstrecken für den Durchgangsverkehr wegen des sich anschließenden Kreuzungsumbaus Leipziger Straße / Doktor-kamp / Ludwig-Richter-Straße weiterhin bestehen. Der Knotenpunkt wird zu einem Kreisverkehr umgebaut, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen. Die Arbeiten sollen direkt im Anschluss an die bisherige Baumaßnahme beginnen. Die Kreuzung wird dazu voll gesperrt. Weitere Einzelheiten will die Landesbehörde noch rechtzeitig mitteilen.

Die jetzt zu Ende gehenden Arbeiten im Knotenpunkt B 79 / Ahlumer Straße / Leopoldstraße hatten im Mai 2019 begonnen. Von der Einmündung Wilhelm-Raabe-Straße / Friedrich-Wilhelm-Straße bis in Höhe der Aral-Tankstelle wurden die Fahrbahn und die Entwässerungseinrichtungen grundhaft erneuert. Im Bereich des Knotenpunkts bis zur Tankstelle wurden die Nebenanlagen und Teile der Versorgungsleitungen (Abwasser, Trinkwasser, Gas, Elektro) modernisiert. Ebenfalls wurde die alte Ampelanlage im Kreuzungsbereich durch eine moderne Anlage in LED-Technik ersetzt.