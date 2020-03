Polizei Wolfenbüttel ermittelt nach zwei Unfallfluchten

Nach Unfallfluchten ermittelt die Polizei. Nach ihren Angaben hatte am Freitag, 6. März, gegen 9.40 Uhr ein bislang unbekannter Fahrer mit seinem Fahrzeug im Vorbeifahren einen an der Straße Kleine Breite am rechten Fahrbahnrand geparkten grauen Ford S-Max gestreift und am linken Außenspiegel...