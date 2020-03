Wolfenbüttel. Er hatte seiner Frau eine Fernbedienung an den Arm geworfen. Da sie sich alleine nicht nach Hause traute, wandte sie sich an die Polizei.

Häusliche Gewalt in Wolfenbüttel – Mann des Hauses verwiesen

Ein 45-Jähriger hat seiner Frau während eines Streites eine Fernbedienung an den Arm geworfen und sie dadurch verletzt. Wie die Polizei berichtet, hatte sich die Frau am Freitagabend an das Polizeikommissariat Wolfenbüttel gewandt.

Mann für sieben Tage des Hauses verwiesen

Nach dem Streit habe sie Angst gehabt alleine nach Hause zu gehen, daher begleiteten die Beamten sie und verwiesen den Mann für sieben Tage aus dem gemeinsamen Haus in Linden.

Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. lh