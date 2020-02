Sendung mit der Maus ist zu Gast in Wolfenbüttel

Wolfenbüttel. 150 Zuschauer waren am Samstag in der Bundesakademie in Wolfenbüttel dabei, als Christoph Biemann mit der Sendung mit der Maus zu Gast war.

Nicht nur für Kinder – auch für viele Erwachsene ist die „Sendung mit der Maus“ seit fast 50 Jahren Kult. Und so wundert es nicht, dass am Samstagabend etwa 150 Zuschauer in die Bundesakademie kamen, um Christoph Biemann, den Mann im grünen Pullover, live beim Experimentieren zu erleben. Zu Anfang spannte Biemann laut Mitteilung der Bundesakademie einen großen Bogen von der Entstehung der Menschen bis hin zum ersten Experiment, das die alten Griechen einfach so zum Zeitvertreib vorgenommen hätten. Dabei sei mit Hilfe eines Bernsteins entdeckt worden, dass durch Reibung Spannung entstehe. Und wenn man nun noch wisse, was Bernstein auf griechisch heiße, nämlich „Elektron“, sei sofort klar, worum es sich handele.

„Danach ging es weiter zu Benjamin Franklin, der die Elektrizität entdeckte, und von dort zum Luftdruck“, heißt es in der Mitteilung weiter. Dabei sei es, wie auch in der „Sendung mit Maus“ wichtig gewesen, alles im wahrsten Sinne des Wortes zu begreifen.

Nach einer Stunde Experimente stand Biemann noch für Fragen zur Verfügung. Woher er seine Ideen nehme, war eine Frage. Da lächelte der 67-Jährige und sagte: „Na, die kommen doch von euch!“ Jeden Tag erreichen demnach unzählige Fragen den WDR, die Christoph und sein Team dann aufnehmen.