Die Tat ereignete sich an der Straße Am Okerufer.

Täter dringt in Wolfenbüttel in eine Physiopraxis ein

Eine Zeugin informierte am Dienstag, 11. Februar, gegen 2.25 Uhr die Polizei über einen gerade stattfindenden Einbruch in eine Physiopraxis an der Straße Am Okerufer, der Täter verlasse gerade gerade die Räume in Richtung Grüner Platz und Kolpingstraße, heißt es im Polizeibericht. Eine sofort eingeleitete Fahndung sei negativ verlaufen.

Am Tatort stellten die Beamten fest, dass der Unbekannte offensichtlich nach Aufbrechen der Eingangstür in die Räume gelangt war und den Empfangsbereich nach Wertvollem durchsucht hatte. Nach ersten Ermittlungen sei eine geringe Menge Bargeld entwendet worden. Täterbeschreibung: zirka 1,80 Meter groß, dunkel gekleidet, Rucksack mit. Zeugen werden gesucht.

Hinweise: (05331) 9330.