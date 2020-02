Maschinenbau für „Jungingenieure“ in Wolfenbüttel

Die Schüler-Ingenieur-Akademie (SIA) Wolfenbüttel/Salzgitter 2020 endete am vergangenen Mittwoch. Die 15 Teilnehmer – Schüler des Gymnasiums im Schloss, des Gymnasiums Große Schule, des Theodor-Heuss-Gymnasiums und der IGS Wallstraße – präsentierten ihren Eltern, Schulleitern, Berufsberatern und Gästen aus der Wirtschaft ihre Arbeitsergebnisse.

Torsten Glaser, Leiter der Landesschulbehörde Regionalabteilung Braunschweig, und Hans-Werner Ruhkopf, Ausbildungsleiter der MAN Truck & Bus SE, forderten die Schüler in ihrer Begrüßung auf, es richtig rocken zu lassen, heißt es in einer Mitteilung der SIA.

Und das taten sie: Anschaulich berichteten sie von ihrer Arbeit in den beiden Semestern. Freiwillig haben sich die Gymnasiasten ein Jahr lang, jeden Mittwochnachmittag, mit Themen aus der Elektrotechnik und dem Maschinenbau beschäftigt. Angeleitet durch Ausbilder und Auszubildende der Robert Bosch Elektronik GmbH und Mitarbeiter der Fakultät für Elektrotechnik der Ostfalia bauten sie im ersten Semester eine „optoelektronische Übertragungsstrecke“ auf: Mittels eines Lichtsignals können akustische Signale übertragen werden, zum Beispiel von einem MP 3- Player zu einem Lautsprecher.

Das zweite Semester stand unter dem Leitthema „Von der Idee zum Produkt – wie kommt der LKW auf die Straße?“ Zuerst ging es auch hier an die Ostfalia. In der Fakultät Maschinenbau designten die Schüler per CAD kleine LKW-Felgen. Im Anschluss ging es in die Ausbildungswerkstatt der MAN Truck & Bus SE in Salzgitter. Unterstützt durch Azubis baute die Gruppe eine pneumatische Sortieranlage auf, die die Felgen nach Größe und Farbe sortierte.

In beiden Semestern besuchten sie Vorlesungen und erlebten so das Studium. So erfuhren die Schüler einiges über die Arbeit im Maschinenbau und der Elektrotechnik und konnten Hochschulluft schnuppern. Die Idee dahinter: sich durch Praxisbezug zielgenau in Richtung Studium und Beruf zu orientieren.

Begleitet wurden sie von Sven Bohnstedt, Lehrer am Gymnasium im Schloss. Am Ende nahmen die Schüler ihre Zertifikate von Torsten Glaser und Hans-Werner Ruhkopf entgegen. Einig sind sie sich: Die SIA habe etwas gebracht und ihnen Impulse für ihre Berufsorientierung gegeben.

Am Mittwoch, 19. Februar, starten dann die nächsten „Jungingenieure“ in den 12. Jahrgang der SIA. Die Werbung dafür lief über die diesjährigen Absolventen. Sie waren in ihren Schulen unterwegs, um ihre Mitschüler für die SIA zu begeistern. Initiatoren der Wolfenbütteler Schüler-Ingenieur-Akademie sind die Stiftung Niedersachsen Metall, die Landesschulbehörde, Standort Braunschweig, die Ostfalia-Hochschule für angewandte Wissenschaften, die MAN Truck & Bus SE und die Robert Bosch Elektronik GmbH. red