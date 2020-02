Projekt an Klinik Wolfenbüttel soll Notfallversorgung verbessern

Seit dem Jahr 2010 ist die Zahl der Patienten in den Notaufnahmen bundesweit um fast 75 Prozent gestiegen. Weil dabei auch das Klinikum Wolfenbüttel keine Ausnahme ist, nimmt es seit Juli 2019 an dem Projekt „Optimierung der Notfallversorgung durch strukturierte Ersteinschätzung mittels intelligenter Assistenzdienste“ (kurz: Optinofa) teil. Durch das Projekt soll die Notfallversorgung in ganz Deutschland verbessert werden. „In der...