49-Jähriger kommt alkoholisiert bei Sickte von der Straße ab

Der Unfall ereignete sich am Mittwochabend.

Vermutlich aufgrund seiner erheblichen Alkoholisierung, so die Polizei, kam ein 49-jähriger Autofahrer am Mittwoch, 29. Januar, gegen 23.30 Uhr beim Abbiegen von der Landesstraße 625 auf die Kreisstraße 154 in Richtung Sickte mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab, stieß gegen ein Verkehrsschild und landete im Graben. Während der Unfallaufnahme hätten die eingesetzten Beamten dann die erhebliche Alkoholbeeinflussung festgestellt.

Blutprobe entnommen, Führerschein sichergestellt

Der Alkoholtest ergab einen Wert von 2,85 Promille, eine Blutprobe wurde entnommen und der Führerschein sichergestellt, so Polizeisprecher Frank Oppermann. Das Auto habe von einem Abschleppunternehmen geborgen werden müssen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 2000 Euro geschätzt, so Oppermann abschließend.