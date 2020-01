Unfallflucht auf Gabelberger Straße in Wolfenbüttel

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer, der laut Polizei vermutlich in einem dunklen Kastenwagen unterwegs war, ist am frühen Dienstagmorgen zwischen 4 und 4.30 Uhr beim Rangieren auf der Gabelberger Straße gegen einen kurzzeitig dort geparkten Toyota Auris gestoßen. Dieser wurde bei dem Vorfall an der hinteren rechten Ecke beschädigt.

Der Verursacher, so die Mitteilung weiter, setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise an die Polizei Wolfenbüttel: (05331) 9330.