Zwei Autos stoßen auf Wolfenbütteler Kreuzung zusammen

Im Kreuzungsbereich Am Rehmanger/Adersheimer Straße in Wolfenbüttel hat sich nach Polizeiangaben am Montag, 20. Januar, gegen 9.10 Uhr ein Unfall ereignet, bei dem Sachschaden in Höhe von zirka 10.000 Euro entstanden ist. Nach ersten Ermittlungen ist eine 63-jährige Autofahrerin vermutlich bei für sie bestehendem Rotlicht der Ampelanlage in den Kreuzungsbereich eingefahren, so Polizeisprecher Frank Oppermann. Dort sei es dann zum Zusammenstoß mit dem Auto einer 35-jährigen Fahrerin gekommen, die bei Grünlicht in die Kreuzung eingefahren sei. Durch den Anstoß seien beide Autos erheblich beschädigt worden, sie hätten abgeschleppt werden müssen.

