Wolfenbüttel. Die Haltestellen an der Leipziger Straße waren laut Polizei erst neu aufgestellt worden. Es werden Zeugen gesucht.

Täter beschmieren Bushaltestellen in Wolfenbüttel mit Farbe

Bislang nicht ermittelte Täter haben nach Polizeiangaben im Zeitraum zwischen Samstag, 18. Januar, 18.30 Uhr, und Sonntag, 19. Januar, 9.20 Uhr, die Scheiben an zwei der an der Leipziger Straße in Wolfenbüttel neu aufgestellten Bushaltestellen mit blauer Farbe beschmiert. Der entstandene Sachschaden werde auf zirka 300 Euro geschätzt.

Hinweise: (05331) 9330.