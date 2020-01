Ein technischer Defekt sorgte am Montag für einen Brand in Wolfenbüttels Innenstadt, bei dem zwei PKW und ein angrenzendes Haus beschädigt wurden.

Wolfenbüttel. Die Feuerwehr Wolfenbüttel ist am Montagmorgen in der Brauergildenstraße im Einsatz. Dort brennen zwei Autos.

Autos brennen in Wolfenbüttels Innenstadt – Feuerwehr vor Ort

Feuerwehreinsatz in der Innenstadt von Wolfenbüttel. Wie die Feuerwehr mitteilt, brennen in der Brauergildenstraße zwei Autos, die in einer Parkreihe stehen. Die Ortsfeuerwehr Wolfenbüttel befindet sich vor Ort. Verletzt wurde niemand.

Foto: Stephanie Memmert

Durch den Brand ist auch ein Schaden an einem der Wohnhäuser entstanden. Zwei Fenster wurden beschädigt, Rauch zog in das Innere des Hauses. Laut Polizei hatte ein Wagen während der Fahrt Feuer gefangen.

Braursache ist ein technischer Defekt

Der Fahrer parkte seinen PKW und rief die Einsatzkräfte. Als sie ankamen, hatten die Flammen bereits auf einen weiteren PKW übergegriffen. Die Feuerwehr löschte zunächst mit einem Feuerlöscher, danach mit zwei Rohren. Zur Brandursache sagt die Polizei, dass es sich offenbar um einen technischen Defekt handelt.

Zur Höhe des Sachschadens gibt es noch keine Informationen.