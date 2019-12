Busch-Denkmal steht in Wolfenbüttel am neuen Standort

Zunächst erinnerte kaum etwas in Wolfenbüttel an das Wirken des Dichters, Humoristen, Satirikers, Zeichners und Malers Wilhelm Busch. Dann wurde 2016 Markus Lüpertz’ Skulptur „Malergenius – Hommage an Wilhelm Busch“ vor dem Wolfenbütteler Schloss enthüllt. Aber schon damals stand fest, dass das Busch-Denkmal nicht vor dem Schloss bleiben wird, sondern einen neuen Standort in der Nähe des Wolfenbütteler Bürgermuseums erhalten wird. Im...