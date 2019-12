Die „Blitzer“ der nächsten Woche im Kreis Wolfenbüttel

Der Landkreis kündigt die Standorte an.

Wolfenbüttel. In Wolfenbüttel, Cremlingen, Hedeper, Burgdorf, Sickte, Veltheim, Semmenstedt, Börßum, Denkte, Flöthe und Vahlberg wird geblitzt.

Um die Verkehrssicherheit im Landkreis Wolfenbüttel langfristig zu erhöhen, sind die landkreiseigenen Radarfahrzeuge der Straßenverkehrsabteilung regelmäßig in wechselnden Gemeinden im Einsatz. Wöchentlich teilt die Behörde die jeweiligen Einsatzorte für die kommende Woche mit. Demnach muss in der ersten Kalenderwoche, vom 30. Dezember 2019 bis 5. Januar 2020, in diesen Orten mit Tempokontrollen gerechnet werden: Wolfenbüttel, Cremlingen, Hedeper, Burgdorf, Sickte, Veltheim, Semmenstedt, Börßum, Denkte, Flöthe und Vahlberg. Dabei sagt laut Mitteilung die Reihenfolge der Orte nichts über den jeweiligen Tag des Einsatzes aus. Die Straßenverkehrsabteilung weist darauf hin, dass je nach Bedarf und Situation die Einsatzorte spontan gewechselt werden.