Streit am Weihnachtstag endet mit Faustschlag

Mit einem Schlag ins Gesicht endete ein Streit am frühen Morgen des ersten Weihnachtstages in der Wolfenbütteler Innenstadt. Das berichtet die Polizei. Zu der Auseinandersetzung sei es gegen 2:45 Uhr in einer Gaststätte an der Mühlenstraße gekommen. Der unbekannte Täter habe dabei unvermittelt...