Reservistenkameradschaft Schladen/Hornburg sammelt 3000 Euro

Schladen. Die Reservistenkameradschaft Hornburg/Schladen hat bei ihrer Haus- und Straßensammlung Spenden in Höhe von rund 3000 Euro gesammelt.

Die Reservisten übergaben den Scheck in der Kreisverwaltung an Landrätin Christiana Steinbrügge, heißt es in der Mitteilung.

Neben der Spende aus der Straßensammlung habe Steinbrügge als Kreisvorsitzende des Volksbundes für Deutsche Kriegsgräberfürsorge einen zweiten Scheck in Höhe von 745 Euro aus einem Benefizkonzert der Reservisten entgegengenommen. Das Geld komme der Kriegsgräberfürsorge des Volksbundes zugute. Außerdem würden mit den Geldern regionale Bildungsprojekte für Schulkinder angeboten. „Der Zeiteinsatz der Reservisten ist unverzichtbar für den Volksbund“, wird Steinbrügge zitiert. Die Reservisten, heißt es weiter, setzen Freizeit ein, um Spenden zu sammeln, Veranstaltungen wie das Benefizkonzert zu organisieren oder Kriegsgräberpflege im In- und Ausland zu pflegen.