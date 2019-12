Förderverein verkauft 400 Bäume im Freibad Schladen

Verkauft wurden an zwei Tagen nach Vereinsangaben Nordmanntannen, die der örtliche Rewe-Markt zur Verfügung gestellt habe. Für jeden verkauften Baum erhalte der Förderverein einen Anteil vom Erlös, der dann wiederum für das Freibad verwendet werde.

Verkaufsbuden seien aufgebaut und Equipment zusammengestellt worden, das zum Einnetzten der verkauften Nadelbäume benötigt wurde.

Dazu gab es Essen und Getränke, und es wurde Gestricktes, Gebasteltes und Handwerkliches, zum Beispiel große Holzkerzen mit Beleuchtung, verkauft.

Fast 400 Bäume seien verkauft worden. Fast 30 Helfer hätten dabei geholfen und nur knapp die 350-Stunden-Marke verfehlt, was rechnerisch eine ehrenamtliche Leistung von fast zwölf Stunden pro Person sei.

Der Dank des Vereins richtet sich nicht allein an alle Helfer, sondern auch an die Käufer und Besucher, die die Veranstaltung zu einem Erfolg hätten werden lassen, sowie nicht zuletzt an den Posaunenchor Achim, der zum wiederholten Male der Veranstaltung einen musikalischen Rahmen geboten habe.