Die Wolfenbütteler Löwentor-Geschäfte eröffnen nacheinander

Wer durch die Fußgängerzone in Richtung Schlossplatz schlendert, sieht, dass die Bauarbeiten am „Löwentor“ vorangehen. Sie werden sich aber auch noch in das nächste Jahr hineinziehen. Fest steht schon jetzt, dass die Geschäfte nacheinander öffnen – Woolworth am 6. Februar – so steht es in großen...