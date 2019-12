Schladener Treff D 25 zieht um und bekommt neuen Namen

Der Treffpunkt in Schladen ist jetzt im Gebäude der Werla-Schule untergebracht: (von links) Ana Sanjuanelo, Annika Hoffmann und Lara Hartmann.

Schladen. Der Treffpunkt in Schladen ist umgezogen. Die neuen Räume sind jetzt im Gebäude der Werla-Schule an der Franz-Kaufmann-Straße 33.

Das teilt der Landkreis mit. Mit dem Umzug soll auch der bisherige Name „D25“, der für die bisherige Adresse Damm 25 stand, geändert werden. Bis ein neuer Name feststehe, werde die Einrichtung „Treff“ heißen. Der Treffpunkt organisiere Freizeit- und Bildungsangebote für Familien, Kinder und Jugendliche in Schladen-Werla: Elterncafés, Hausaufgabenhilfe, gemeinsames Kochen für und mit Familien, Deutschkurs sowie offene Treffs.

Eine Weihnachtsfeier soll am Donnerstag, 19. Dezember, ab

15 Uhr stattfinden. Mit dabei sein wird der Ladies Circle 26, der Geschenke für Kinder stifte. „Wir haben jetzt größere Räume und ein Außengelände. Damit können wir bestehende Angebote erweitern, da wir jetzt genug Platz haben. Der Umzug ist daher eine große Chance für uns, noch mehr Bürger, Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit unserem Angebot zu erreichen“, wird Annika Hoffmann, Sozialpädagogin des Landkreises und Leiterin des Treffs, zitiert. Unterstützt werde sie von Honorarkräften und einer Studentin, die im „Treff“ eine Praxisphase ihres Studiums absolviere.

Mit dem Umzug habe sich das Raumangebot im Vergleich zum früheren Raum am Damm 25 verdoppelt. Der neue Treffpunkt sei über einen eigenen Eingang zu erreichen.

Kontakt: Treffpunkt „Treff“ in Schladen – Ort der Begegnung für Kinder, Jugendliche und Familien aus Schladen und Umgebung – Franz-Kaufmann-Straße 33, Schladen, .