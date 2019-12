Heiningen. Ein 22-Jähriger ist mit seinem PKW gegen einen am Fahrbahnrand der Börßumer Straße in Heiningen abgestellten Transporter gefahren.

PKW fährt in Heiningen in geparkten Transporter

Der 21-jährige Fahrer des Transporters sei dabei am Sonntag gegen 4.50 Uhr leicht verletzt worden, da er nach Polizeiangaben gerade im Begriff war, den Transporter über die Seitenschiebetür auf der Beifahrerseite zu entladen. An den Fahrzeugen entstand Schaden in Höhe von zirka 6000 Euro. Das Auto des mutmaßlichen Unfallverursachers wurde abgeschleppt.