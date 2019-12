Stadt will Jugendliche für Lessing via Instagram gewinnen

„Und ein Vergnügen erwarten, ist auch ein Vergnügen“, läßt Minna von Barnhelm in dem gleichnamigen Lustspiel von Gotthold Ephraim Lessing verlauten. Gleiches gilt offenbar für die Stadt Wolfenbüttel. Denn die lässt es sich nicht nehmen, mit einem Digital-Projekt zum 250. Jubiläum von Lessing als Bibliothekar in Wolfenbüttel, das 2020 startet, schon am kommenden Sonntag loszulegen. Im Mai 1770 hatte der bedeutende Dichter der deutschen...