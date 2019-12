Täter stoßen Statue vor Wolfenbütteler Restaurant um

Die Statue stand vor einem Restaurant in der Marktstraße.

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Samstag, 7. Dezember, auf Sonntag, 8. Dezember, eine zirka 1,50 Meter hohe Statue umgestoßen, welche vor einem Restaurant in der Marktstraße aufgestellt war. Der hierbei entstandene Schaden wird laut Mitteilung der Polizei mit zirka 400 Euro angegeben. Hinweise an die Beamten: (05331) 9330.