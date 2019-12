Wolfenbüttel. Das Opfer betreibt einen Stand auf dem Weihnachtsmarkt. Der Täter zerstach auch einen Reifen am Auto des Händlers.

Dieb verfolgt Markthändler in Wolfenbüttel

Der Betreiber eines Weihnachtsmarktstandes ist am Freitag nach Geschäftsschluss von einem Unbekannten bis zu seinem Parkplatz an der Bahnhofstraße verfolgt worden. Als er dort eine Tasche mit zwei Geldkassetten in seinen PKW legte, um dann die Scheiben frei zu kratzen, nutzte der Dieb diesen Moment, um die Tasche aus dem Auto zu entwenden. Und er zerstach einen Reifen. Die Beute sind laut Polizeiangaben 10 Euro Wechselgeld und Gutscheine.