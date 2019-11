In der Nacht geriet die Goslarsche Straße in Wolfenbüttel unter Wasser. Die Feuerwehr pumpte bis 2.05 Uhr Wasser aus der Straße ab.

Wolfenbüttel. In Wolfenbüttel geriet in der Nacht die Goslarsche Straße unter Wasser.. Die Straße bleibt vorerst gesperrt.

Goslarsche Straße in Wolfenbüttel unter Wasser – Vollsperrung

Die Goslarsche Straße in Wolfenbüttel ist seit heute nacht von der Einmündung Fritz-Reuter-Weg vollgesperrt. Grund ist nach Angaben der Stadtfeuerwehr ein Wasserschaden. „Weite Teile der Straße stehen unter Wasser“, sagt Tobias Stein, Pressesprecher der Stadtfeuerwehr.

Von etwa 0.30 Uhr bis 2.05 Uhr habe der Einsatz der Feuerwehr angedauert, auch Polizei und die Stadtwerke seien vor Ort gewesen. Einige Grundstücke mussten mit Sandsäcken geschützt werden und Wasser sei abgepumpt worden. Auch die Garage eines Wohnhauses sei betroffen gewesen. Die Straße sei nicht passierbar.

„Aus dem Rinnsal wurden größere Wassermassen, die sogar die Platten des Gehwegs mitgerissen haben“, so Pressesprecher Stein.

Die Wasserzufuhr wurde abgestellt, so die Feuerwehr. Mitarbeiter der Stadtwerke Wolfenbüttel waren auf der Suche nach der Ursache des aus dem Gehweg und der Straße aufsteigenden Wassers. Ein Tiefbauunternehmen begann bereits nach dem Ende des Feuerwehr-Einsatzes damit, die Straße und den Gehweg aufzubrechen.

Nach Angaben der Feuerwehr bleibt die Goslarsche Straße auch im Verlauf des Tages aufgrund von Tiefbauarbeiten gesperrt. Aktuell könnten die Stadtwerke noch keine Aussage über die Dauer der Sperrung geben.

Der Verkehrs könne daher den Bereich zwischen Fritz-Reuter-Weg und der der Zickerickstraße nicht durchfahren. Eine Umleitung sei über den Fritz-Reuter-Weg in Richtung Halchtersche Straße und in der anderen Richtung über Bahnhofstraße und Schloßplatz eingerichtet, so die Feuerwehr.