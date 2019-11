Neue LTE-Station steht in Börßum

Dazu habe das Unternehmen eine LTE-Station in Börßum-Galgenberg in Betrieb genommen – und damit gleichzeitig das weitere LTE-Ausbauprogramm für den Landkreis gestartet, heißt es in einer Pressemitteilung.

LTE ermögliche Handygespräche in kristallklarer Qualität und Breitbandinternet für unterwegs. Dank LTE könnten die Nutzer zum Beispiel HD-Filme schnell downloaden, Musikvideos in Top-Qualität genießen und Live-Übertragungen von großen Kultur- und Sportereignissen auch unterwegs auf dem Smartphone oder Tablet in HD-Qualität anschauen. LTE sei zudem für viele Haushalte in der Region eine Festnetz-Alternative zu kupferbasierten DSL-Leitungen.

Auch für die Hotels, Gaststätten und mittelständischen Betriebe im Kreis bringe die neue LTE-Versorgung eine Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit. Das Unternehmen hat die Investitionskosten für die neue LTE-Mobilfunkanlage nach eigenen Angaben komplett aus eigenen Mitteln getragen, um die Infrastruktur des Ortes weiter zu verbessern. Bereits heute biete Vodafone im Kreis Wolfenbüttel eine umfassende Mobilfunkversorgung mit Sprachdiensten an: In den besiedelten Gebieten lieferten die

28 vorhandenen Mobilfunkstandorte eine Outdoor-Versorgung von 100 Prozent der Bevölkerung. Auch bei der mobilen Breitbandversorgung mit der neuesten Mobilfunktechnologie LTE weise Vodafone eine Versorgung von knapp 96 Prozent der Haushalte im Kreis auf.

Um den Landkreis in die digitale Zukunft zu führen, hat Vodafone ganz aktuell an nahezu allen LTE-Stationen die Technologie LTE 800 aktiviert - und damit ein Maschinennetz („Narrowband IoT“) für smarte Städte und Industriehallen geschaffen. Dennoch gebe es auch im Kreis Wolfenbüttel noch einiges zu tun: Weiße Flecken gebe es insbesondere beim Mobilfunkempfang innerhalb von Gebäuden und bei der LTE-Versorgung. Daher starte Vodafone mit der Inbetriebnahme der neuen LTE-Station in Börßum seine nächste Mobilfunk-Ausbaustufe: Für 2019 und 2020 seien im Kreis Wolfenbüttel zwei weitere LTE-Bauvorhaben geplant. Dabei werde Vodafone komplett neue Mobilfunk-Stationen bauen, erstmals LTE-Technik an bestehenden Mobilfunk-Standorten installieren und zusätzliche Antennen an vorhandenen LTE-Standorten anbringen.

Die geplanten Baumaßnahmen dienten dazu, LTE-Funklöcher zu schließen sowie mehr Kapazität und höhere Surf-Geschwindigkeiten in das Vodafone-Netz zu bringen. Im nächsten Schritt würden die genauen Standorte (Gemeinden und Adressen) vor Ort noch ermittelt und dann die konkreten Bauvorhaben realisiert. Ziel sei es, auch beim mobilen Datennetz LTE eine möglichst flächendeckende Versorgung der Bevölkerung sicherzustellen.