Mann wirft in Wolfenbüttel Messer auf Bekannten

Ein 20-jähriger Mann und sein 26 Jahre alter Bekannter sind nach Polizeiangaben am Samstag gegen 13.35 Uhr in der Wohnung des jüngeren an der Dürerstraße in Wolfenbüttel in Streit geraten. In dessen Verlauf habe der 26-Jährige zweimal ein Küchenmesser in Richtung des anderen Mannes geworfen, diesen jedoch verfehlt, hätten das Opfer und ein Zeuge gegenüber der Polizei berichtet. Der Täter und eine weitere Zeugin hätten sich bereits vom Ort entfernt gehabt und während der Fahndung nicht entdeckt werden können. „Gegen den bereits einschlägig in Erscheinung getretenen Täter wurde von Amts wegen eine Strafanzeige wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung gefertigt“, so die Polizei.

