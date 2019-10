Angeklagter weiß nicht, dass er nicht anrufen darf

Freispruch für den Angeklagten: Zwar habe der 25-Jährige gegen das Gewaltschutzgesetz verstoßen, aber strafbar wäre das nur gewesen, wenn er die Tat vorsätzlich begangen hätte. „Dieser Vorsatz fehlt“, sagte Richter Holger Kuhlmann. Daher: Freispruch – im Zweifel für den Angeklagten.

Das war passiert: Am 24. März dieses Jahres hatte der Angeklagte seine Ehefrau, von der er inzwischen geschieden ist, mit mehreren Videoanrufen auf ihrem Handy zu kontaktieren versucht. Was er offenbar nicht wusste, war die Tatsache, dass seine Frau inzwischen einen Gewaltschutzantrag gegen ihren Mann gestellt und erwirkt hatte.

„Ich bin verprügelt, misshandelt und bedroht worden. Er hat gedroht, mir die Kinder wegzunehmen“, erzählte sie vor dem Wolfenbütteler Amtsgericht, nachdem der Richter sie gefragt hatte, warum sie denn überhaupt einen solchen Antrag gestellt habe. „Ich habe aus Angst Schutz gesucht“, sagte die Frau. Ja, es habe Telefonate mit ihm gegeben. Sie habe ihn aber aufgefordert, nicht mehr anzurufen. Von dem Gewaltschutzantrag aber habe sie ihm nichts erzählt.

Im Verlauf der Verhandlung versuchte das Gericht, minuziös zu klären, wann der Mann denn nun seine damalige Ehefrau angerufen habe, angeblich, um seine Kinder (8, 7, 5 und 3 Jahre) zu sprechen. Zudem versuchte es zu ergründen, wann der Brief, der den Gewaltschutzbeschluss enthielt, dem Angeklagten zugestellt und ihm inhaltlich auch bekannt war.

Das Ergebnis: Der Beschluss sei am Montag, 18. März, ergangen. Die Zustellungsurkunde sei der Mutter des Angeklagten am Freitag, 22. März, überreicht worden. Der Angeklagte habe den Brief angeblich nicht geöffnet, sondern noch am Freitag seinem Anwalt übergeben. Der wiederum behauptete in der Verhandlung, sein Mandant habe ihm den Brief erst am Montag, 25. März, übergeben. „Ach, dann muss es Montag gewesen sein“, sagte der Angeklagte.

Kurz: Als der Angeklagte am Wochenende seine damalige Frau anrief, wusste er nicht, dass es den Gewaltschutzbeschluss gab. Doch dann kam heraus, dass er seine Frau später auch noch angerufen habe. „Ist das noch dieselbe prozessuale Tat?“, fragte der Oberstaatsanwalt. Kuhlmann brachte es auf den Punkt: „Wenn festgestellt würde, dass es am 26. und 27. noch Telefonate gegeben hat, dann wäre das ein Verstoß gegen das Gewaltschutzgesetz.“ Wenn sich Anhaltspunkte von neuen Straftaten ergäben, wäre eine Nachtragsanklage notwendig.

Für den 24. März sei der Angeklagte vom Anklagevorwurf freizusprechen, die Ermittlungen aber würden weitergehen, sagte der Oberstaatsanwalt in seinem Plädoyer. Auch der Anwalt plädierte auf Freispruch, da sein Mandant keine Kenntnis von den Gewaltschutzanwendungen gehabt habe. Da er diese Tat nicht begangen habe, komme auch keine Geldauflage in Frage. Das Gericht urteilte entsprechend.